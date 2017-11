USA: Kampfjet-Pilot "malt" Riesen-Penis in den Himmel

Herzen, Werbung, Heiratsanträge - so manche Botschaft wurde von findigen Piloten mittels Kondensstreifen schon in den Himmel geschrieben.

Was jetzt im aber im US-Städtchen Okanogan am Himmel auftauchte, hatte so wohl noch keiner gesehen: Ein riesiger Penis samt Hoden!

Wie die "NY Post" berichtet, stammte das ganz besondere Kunstwerk dabei aus den Düsen eines Kampfjets, der von zwei Piloten der US-Navy geflogen wurde.

Während Bewohner des Städtchens im Bundesstaat Washington zum großen Teil äußerst belustigt auf das riesige Geschlechtsteil am Himmel reagierten, zeigten sich offizielle Stellen schon weit weniger begeistert:

"Diese Aktion der Besatzung ist völlig inakzeptabel und widerspricht den innersten Werten der Navy. Wir entschuldigen uns für diese unverantwortliche und unreife Tat“, verlautete es in einem Statement der US-Navy.

Es sei eine Untersuchung des Vorfalls angelaufen, ein Sprecher der Bundesluftfahrtbehörde erklärte jedoch:

"Wir können die Moral nicht überwachen. Solange die Aktion kein Sicherheitsrisiko darstellt, fällt sie auch nicht in unseren Zuständigkeits-Bereich.“

Während sich einige Bewohner von Okanogan durch die vermeintlich obszöne Himmels-Zeichnung gestört fühlten, bewunderte Einwohner Ramone Duran dagegen die Fertigkeiten der Piloten-"Künstler":

"Als die unteren beiden Kreise fertig waren, wusste ich sofort, was es werden sollte. Nach etwa fünf Minuten war die Zeichnung fertig und ich habe mich schlapp gelacht.“