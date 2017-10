Uups! Instagram-Star streamt Live-Sex mit Freund!

Uuups, wie peinlich! die Instagram-Beauty Kristen Hancher teilt ja vieles mit ihren Fans und das sehr erfolgreich! Sie hat bei Instagram knapp 4 Millionen Abonnenten. Doch so offen sie sich auf ihrer Seite zeigt - eine Sache hätte sie wohl doch lieber privat gehalten.

Kristen Hancher: Live-Sex auf Instagram

Offenbar kam Kristen Hancher beim Techtelmechtel mit ihrem Freund Andrew Gregory ausversehen auf den Instagram-Live-Knopf. Ihre Fans konnten live dabei sein, wie sich das Paar vergnügte!

Kirsten Hancher: Glück im Unglück

Wie "We The Unicorn" berichtet, ging das Video von Kirsten Hancher 3 Minuten lang. Doch der Instagram-Star hatte Glück im Unglück. Die Kamera ihres Handys war immerhin nicht auf das Paar gerichtet und so konnten ihre Abonnenten zwar hören, wie sich die 18-Jährige mit ihrem Schatz amüsiert, aber nicht sehen!

Kirsten Hancher entschuldigte sich!

Später entschuldigte sie sich bei ihren Fans. "Unfälle passieren. Man muss weitermachen und so tun, als wäre nie etwas passiert und das Leben weiter fortführen. Das ist, was ich mache", erklärte die Beauty.