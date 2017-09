Valentina & Cheyenne Pahde: Neuer Job

Zur Zeit sieht man Valentina und Cheyenne Pahde im TV meistens getrennt. Valentina spielt die Sunny bei GZSZ, ihre Zwillingsschwester Cheyenne ist Teil des Casts der Serie "Alles was zählt". Schon bald machen die Blondinen jedoch gemeinsame Sache.

Sie haben einen neuen Job: Valentina und Cheyenne Pahde werden bei der diesjährigen "Holiday On Ice"-Show auf der Bühne stehen. Die Premiere findet bereits am 30. November in Grefrath statt. An 13 Terminen werden die Schwestern also in der Schlittschuh-Show mit dem Namen "Atlantis" laufen.

Für Valentina und Cheyenne Pahde geht ein Kindheitstraum in Erfüllung

Ein Kindheitstraum für die Zwillinge: "Dass unser langersehnter Traum vom Eiskunstlauf bei 'Holiday on Ice' erfällt wird, ist für uns eine einzigartige Chance, auf die wir sehr stolz sind und die uns viel bedeutet", sagen sie.

Beide sind früher selbst einmal professionell eisgelaufen.