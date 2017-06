Valentina Pahde: Ist sie doch Single? -Erst vor wenigen Tagen hatte sie etwas in ihrer Instagram-Story gepostet, was eigentlich ziemlich eindeutig war. Sie gab einem Mann einen Kuss und versteckte sein Gesicht hinter einem Herz, auf dem "My Love" stand. Schon zuvor wurde vermutet, dass sie nach Raúl Richter nun einen neuen Freund habe: Model Chris Eggers.

Valentina Pahde: Ist Model Chris Eggers ihr neuer Freund?

Doch blötzlich macht der GZSZ-Star wieder einen Rückzieher. Gegenüber der Gala sagt sie ganz klar, dass da nichts sei: "Es wird immer viel gemunkelt. Ich bin Single und sehr, sehr glücklich." Nanu? Wie ist das denn jetzt zu verstehen? Es ist eine Sache, solche Fotos einfach nicht weiter zu kommentieren oder einfach nichts zum eigenen Liebesleben zu sagen. Aber das wirkt schon merkwürdig.

Bei Ex-Freund Raúl Richter ist die Lage offenbar etwas klarer definiert. Der sagt zwar auch nichts zu seinem Liebesleben, doch die Bilder mit Freundin Jessy sind schon ziemlich eindeutig. Valentina Pahde gönnt ihm das neue Liebesglück. Einen kleinen Seitenhieb verkneift sie sich jedoch nicht: "Er scheint erwachsen geworden zu sein."