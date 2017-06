Valentina Pahde knutscht mit ihrem neuen Freund

Kaum präsentiert Raul Richter seine neue Freundin Jessy, zieht auch seine Ex Valentina Pahde nach! Die knutscht jetzt öffentlich mit ihrer neuen Liebe!

Raul Richter: Ist er schon verlobt?

Valentina Pahde: "My Love!"

In ihren Instagram-Story zeigt sich Valentina Pahde ganz verliebt mit ihrem Freund. Doch ganz zeigen will die Schauspielerin ihren Schatz nicht! Denn außer den Lippen kann man nicht viel von ihm sehen. Stattdessen prangt ein großes Herz auf seinem Gesicht. Und ihre Message ist eindeutig! "My Love", schreibt Valentina Pahde dazu.

Knutscht Valentina Pahde hier Chris Eggers? Instagram/ Valentina Pahde

Ist Valentina Pahde mit Model Chris Eggers zusammen?

Schon im November machten Gerüchte die Runde, Valentina Pahde sei frisch verliebt. Wie die "Bild" berichtete, sei sie mit dem Männer-Model Chris Eggers zusammen. Damals sollen beide bereits via Instagram und Co. kleine Zeichen gesetzt haben, die eine Romanze verrieten! Sie likte seine Bilder und er postete ein Herzchen unter einen ihrer Schanppschüsse. Ob es sich aber auch auf dem Bild um Chris Eggers handelt, ist nicht bekannt.