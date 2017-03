Das ehemalige GZSZ-Traumpaar Valentina Pahde und Raúl Richter verkündete die Trennung mit der Aussage: "Ja, wir haben uns freundschaftlich getrennt.“ Schafft man es wirklich nach langer Beziehung im Guten auseinanderzugehen, heißt das natürlich nicht gleich, dass man noch weiter intensiven Kontakt pflegt. Eine totale Kommunikationssperre ist bei einer friedlichen Trennung dann aber doch recht ungewöhnlich.

Kein Kontakt zwischen Raúl Richter und Valentina Pahde

Nun scheint das aber bei Raúl Richter und Valentina Pahde der Fall zu sein. "Wir haben uns weder gesehen noch gehört in den vergangenen Monaten", gesteht Raúl im Gespräch mit der IN. War die Trennung der beiden Soapstars am Ende doch nicht so friedlich, wie sie uns glauben machen wollten?

Schon relativ früh nach der Trennung wurde Valentina Pahde eine Beziehung mit Chris Eggers nachgesagt. Und Raúl Richter gab Hinweise darauf, dass Eifersucht ein Problem gewesen sei. Das sind alles nicht unbedingt Indizien dafür, dass es alles im Guten auseinander ging.