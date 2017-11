Es wird immer absurder! In den letzten Monaten häufen sich die Trends, die die Vagina schöner, straffer und toller machen sollen. Ob Glitzerkapseln, Apfelessig oder Vick Vapo-Rub - Frauen machen aktuell vor nichts Halt. Doch die meisten Ideen sind einfach nur gefährlich für die Vagina! So auch die Neuste! Die kann nämlich sogar zu Krebs führen!

Vampir-Injektionen für einen intensiven Orgasmus!

Der "Independent" schreibt über den Trend der Vampir-Injektionen auch O-Shots genannt. Viele Promis lassen sich ihr Gesicht mit dem eigenen Blut jünger pieksen. Eigenblut in der Vagina soll wiederum den Orgasmus intensiver machen. Dafür wird der Frau Blut abgenommen, in eine Zentrifuge gesteckt und daraus wird thrombozytenreiches Plasma hergestellt. Diese wird dann in verschiedene Bereiche der Vagina gespritzt. Das Ziel: Intensivere Orgasmen!

Bloggerin schiebt sich einen lebenden Aal in die VAGINA - Not-OP!

Vampir-Injektionen für die Vagina sind gefährlich!

Doch Frauenärzte warnen aber davor! Der die Vampir-Injektionen für die Vagina sind lebensgefährlich. Sie wurden noch überhaupt nicht erforscht und können laut Ärzten Infektionen auslösen, vielleicht sogar den gefährlichen HPV-Virus. Und der kann ja bekanntlich zu Gebärmutterhalskrebs führen.

Außerdem kostet der Spaß knapp 950 Euro! Dieses Geld kann getrost für etwas anderes ausgeben...