Vanessa Fuchs: Nach GNTM-Sieg wurde sie zum Mobbing-Opfer!

Au weia, so ein GNTM-Sieg scheint definitiv auch seine Schattenseiten zu haben. Gewinnerin Vanessa Fuchs, die sich 2015 den Titel holte, wurde erst von Heidi Klum zum schönsten Mädchen Deutschlands gekürt und dann zum Mobbing-Opfer. Das Model erinnert sich „Stylebook“ gegenüber: „Ich hatte von nichts eine Ahnung, bin zur Schule gegangen und plötzlich stand ich in der Öffentlichkeit. Wenn ich in meiner Heimat Bergisch Gladbach einen Kaffee trinken wollte, dann guckten mich auf einmal alle an und machten Fotos. Damit kam ich erst einmal nicht klar, weil das eine komplette Veränderung für mich war und dann stehen plötzlich Sachen in der Zeitung, die nicht stimmen. Einmal stand in der Zeitung, dass ich Schulsprecherin von meiner Schule sei und das stimmte nicht. Da habe ich nur gedacht: 'Was passiert jetzt, wenn ich Montag in die Schule gehe und die anderen denken, dass ich das der Presse erzählt habe?' Da habe ich mir echt den Kopf gemacht, weil meine Klassenkameraden eh schon ganz anders über mich gedacht haben als vorher. Mit meinen Freuden war alles easy, aber von den Leuten, mit denen ich nicht so viel zu tun hatte, gab’s ab und zu ein paar Blicke. Ich habe auch über Dritte mitbekommen, wer was über mich gelästert hat. Plötzlich dachten manche Leute ganz anders über mich, obwohl ich mich gar nicht verändert habe. Ich war ja immer noch ich. Ich wurde schon ein bisschen gemobbt und habe ein schlechtes Gefühl gekriegt, aber da muss man drüber stehen."

Vanessa Fuchs: Auf einen Schlag verlor sie 50.000 Fans

Vanessa Fuchs lässt sich nicht beirren

Ein missglücktes Cover sorgte zusätzlich für Hohn und Spott. Doch Vanessa Fuchs lässt sich nicht beirren und träumt immer noch von der ganz großen Karriere: „Mein großes Ziel ist es im nächsten Jahr, nach New York zu ziehen und Jobs wie Victoria’s Secret zu bekommen – das wäre mein Traum. Ich schaue mir gerade schon Agenturen und Wohnungen an.“ Vom Mobbing-Opfer zum Victoria’s Secret-Engel wäre auf jeden Fall eine spannende Entwicklung.