Vanessa Mai begeistert Fans mit Pickel-Outing - Es ist eigentlich schon ein alter Hut. Schon 15-jährige wissen eigentlich, was schon mit einfachen Foto-Bearbeitungs-Apps möglich ist. Und doch nehmen sich selbst erwachsene noch die glattgebügelte, glänzende Scheinrealität der Promis zum Vorbild. Bei Stars wie Vanessa Mai gehört ein makelloser Look eben auch mit zum Geschäft.

Umso dankbarer sind die Fans, dass Vanessa Mai sich nun mal ein Herz fasste und all ihren Fans auf Instagram zeigte, dass sie eben auch nicht makellos glatt und schön ist. "Da ich weiß, wie viel Mut euch sowas immer macht, hier mal wieder einen #maiforreality Post!", schreibt der Schlagerstar zu einem Foto, das sie einmal mit und einmal ohne digitale Bearbeitung zeigt.

Ein Beitrag geteilt von VANESSA MAI (@vanessa.mai.official) am 3. Sep 2017 um 3:10 Uhr

Vanessa Mai über unreine Haut: "Take it easy! Es gibt Schlimmeres!"

Auf dem unbearbeiteten Bild sehen wir unter der Make-up-Schicht dann doch ganz deutlich eine Menge kleiner Pickelchen. "Dank Facetune & Co. ist es aber super easy sich perfekt aussehen zu lassen und genau das setzt viele Jungs und Mädels unter Druck wie ich von euch immer lese. Lasst euch nicht blenden, bei vielen sieht die Wirklichkeit anders aus, was nicht schlimm ist, aber ich finde, man sollte gerade heutzutage Menschen jedes Alters in dieser Social-Media-Influencer-Welt Halt und Mut schenken" , kommentiert sie weiter das Foto.

"Manche haben das Glück total reine Haut zu haben, ich habe nicht wirklich große Probleme aber auch nicht gerade die beste Haut.Tipps? Keine Ahnung! Es gibt keine Pauschallösung, das muss jeder für sich selbst rausfinden aber etwas kann ich euch mit auf den Weg geben: Take it easy, es gibt Schlimmeres und Schönheit wird sicher nicht darüber definiert!"

Eine tolle Ansage, mit der Vanessa Mai viele Fans wirklich glücklich macht. Die Kommentar-Spalte quillt vor Herzchen-Emojis nahezu über. Die Fans fühlen sich verstanden und viele kommentieren auch erleichtert, dass Vanessa Mai ja "dieselben Probleme wie wir" habe.