Vanessa Mai: Große Arenen bekommt sie nicht voll

Unter Schlager-Fans wird Vanessa Mai bereits als die jüngere Version von Helene Fischer gehandelt. Da müssten doch bald Konzerte in riesigen Stadien und Arenen folgen, oder?

Nicht, wenn man Schlager-Sängerin selbst fragt: "Es ist ein Traum von mir mal auf der Waldbühne oder im Olympiastadion auftreten zu dürfen, nur leider bekomm ich das nicht voll! Daher plane ich es auch nicht...", schreibt sie auf ihrer Instagram-Seite.

Das denkt Vanessa Mai über Helene Fischer

Hat Vanessa Mai Selbstzweifel?

Glaubt Vanessa Mai etwa nicht an ihren Erfolg? Ihre Fans machen der Sängerin Mut: "Auch Helene hatt mal klein angefangen. Vom Dorffest über die kleinsten Hallen zu denn großen Hallen und dann die Stadien. Du fängst auch klein an und es wird dann von Jahr zu Jahr immer größer.....irgendwann werden die Stadien an der Reihe sein", schreibt ein Fan.

Die Fans glauben an Vanessa Mai

"Du wirst es schaffen .. glaub nur daran" und "Bald ist die Waldbühne oder das Olympiastadion ausverkauft wegen dir", muntern sie weitere ihrer Anhänger auf.

Auch, wenn Vanessa Mai nicht an ihren ganz großen Erfolg zu glauben scheint - ihre Fans tun es dafür umso mehr!