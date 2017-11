Vanessa Mai: Jetzt packt sie über die Trennung aus!

Es ist alles aus! Mit dieser Nachricht überraschte Dieter Bohlen gestern alle. Gegenüber "Closer" verriet er, dass er und Vanessa Mai bereits seit Sommer getrennte Wege gehen. Jetzt bricht auch Vanessa Mai ihr Schweigen. Doch diese Aussage ist eine echte Überraschung!

Vanessa Mai: Hat sie sich getrennt?

Gegenüber "Bild" erklärt Vanessa Mai jetzt jedenfalls: "Die Entscheidung habe ich in Absprache mit Andreas Ferber, meinem Ehemann und Manager, sowie meiner Plattenfirma getroffen." Wie sie erklärt, gab es zwischen ihr und Dieter Bohlen Unstimmigkeiten in der Auswahl der Titel. So veröffentlichte sie einen Song, der nicht von Dieter stammte. "Man kann sich vorstellen, dass er darüber nicht begeistert war."

Dieter Bohlen sagt, er habe Schluss gemacht

Im Gegensatz zu Vanessa Mai behauptet Dieter Bohlen aber, dass er den Schlussstrich gezogen hat: "Ich habe die Zusammenarbeit beendet. Und das kann ich belegen." Wer auch immer den Schritt gemacht hat. Fakt ist: Vanessa Mai und Dieter Bohlen gehen definitiv getrennte Wege!