Vanessa Mai: Kommt nach der Hochzeit das Baby?

Vanessa Mai und Andreas Ferber sind gerade frisch verheiratet, da spricht die Schlagerprinzessin schon über Nachwuchs! Kommt nach der Hochzeit etwa gleich ein Baby?

Vanessa Mai: "Mit unserer Hochzeit planen wir natürlich auch eine Familie."

Im Interview mit "Bild" ließ Vanessa Mai jetzt die Bombe platzen! "Mit unserer Hochzeit planen wir natürlich auch eine Familie", erklärt sie grinsend. Doch damit wollen sich die 25-Jährige und ihr Mann noch etwas Zeit lassen. "Irgendwann wünschen wir uns bestimmt mal Kinder, aber wir werden damit noch warten", erklärt sie weiter.

Vanessa Mai und Andreas Ferber sind bald zu dritt

Trotzdem bleiben die beiden so kurz nach der Hochzeit nicht zu zweit! Denn sie bekommen tatsächlich Familienzuwachs - allerdings nur tierischen! "Der erste Schritt, unsere kleine Familie zu erweitern, wird so aussehen, dass ich mir einen lang ersehnten Wunsch erfülle: Wir werden einen Hund zu uns nehmen", so Vanessa Mai zu "Bild".