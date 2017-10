Vera Int-Veen: Schockierende Beichte

Bereits seit 2007 verkuppelt Vera Int-Veen (50) schwer vermittelbare Männer bei „Schwiegertochter gesucht“ auf RTL. In "Closer" äußert sich die muntere Moderatorin zu den schweren Vorwürfen, dass dabei immer wieder die Kandidaten vor laufender Kamera vorgeführt und in peinliche Situationen gebracht werden. Den Zuschauern sind die folgenden Szenen bekannt: Ob beim Kondom-Test mit der Mutter am Küchentisch, mit Lockenwicklern beim Friseur oder als großer Mensch reingequetscht in ein viel zu kleines Auto – bei „Schwiegertochter gesucht“ kommt der TV-Zuschauer auf seine Kosten.

"Schwiegertochter gesucht": Das hat Vera Int-Veen besonders an Irene geschätzt

