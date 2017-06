"Verdachtsfälle": Scripted-Doku fliegt bei RTL um 14 Uhr raus

RTL ändert das Programm am Nachmittag. Künftig läuft um 14 Uhr nicht mehr „Verdachtsfälle“, sondern ein ganz neues Format.

Sowohl der „Blaulichtreport“ als auch „Betrugsfälle“ waren in den vergangenen Monaten keine Quoten-Hits mehr bei RTL. Auch bei „Verdachtsfälle“ ging das Zuschauerinteresse deutlich zurück. Nun nimmt der Sender eine ganz neue Sendung ins Programm!

Auf dem 14 Uhr-Sendeplatz entfällt künftig „Verdachtsfälle“ und wird durch „Verkauf’s zu Haus“ ersetzt. In dem Format treten 5 Kandidatinnen gegeneinander an, um die beste Verkaufsparty zu schmeißen. Dafür haben sie ein Budget von 500 Euro. In jeder Woche soll es wie bei „Shopping Queen“ auch ein anderes Motto geben.

„Verkauf’s zu Haus“ wird vorerst nur testweise ins Programm genommen, um zu testen, ob das auch bei den Zuschauern ankommt.