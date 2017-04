Vergeblicher Versuch: Sarah Lombardi will Michal verstecken

Es hat lange gedauert, bis Sarah Lombardi ihre Beziehung zu Michal offiziell gemacht hat. Mit einem Liebes-Selfie beendete sie kürzlich jedoch alle Spekulationen und machte klar: Dieser Mann gehört zu mir!

Nun überrascht die 24-Jährige allerdings mit einem neuen Foto auf ihrer Facebook-Seite. Darauf hat die Sängerin anscheinend versucht, ihren Michal im Hintergrund zu halten – ohne Erfolg. Sofort bemerken die Fans, dass ihr neuer Freund sich im Hintergrund spiegelt. Während einige User meinen, dass Sarah geheim halten wollte, mit wem sie unterwegs war, denken andere, dass sie solche Bilder bewusst teilt, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Kürzlich gestand ihr Ex Pietro Lombardi in einem Interview mit RTL, dass sie letztendlich von Schlagzeilen leben würden. Es scheint, als wüsste Sarah inzwischen ganz genau, in welche Richtung sie ihre Fans lenken will und wie sie sie an den Gedanken gewöhnen kann, dass nach so vielen Jahren ein anderer Mann den Platz von Pietro eingenommen hat.