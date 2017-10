Vergiftet in Gartenlaube: Vater kommt vor Gericht

Es sollte die 18. Geburtstagsfeier seiner Tochter werden. Der Abend kostete vor knapp neun Monaten sechs Jugendlichen ihr Leben. Nun ist der Vater wegen sechsfacher fahrlässiger Tötung vor Gericht angeklagt.

Die Jugendlichen bemerkten nichts

Eigentlich hatte der Vater vor, seiner Tochter und seinem Sohn eine Freude zu bereiten. Im Rahmen ihres 18. Geburtstages wollte die Tochter mit ihrem Bruder und vier weiteren Jugendlichen eine Party veranstalten. Die Feier sollte in einer Gartenlaube stattfinden. Da das kleine Häuschen nicht an das örtliche Stromnetzt angeschlossen ist, kaufte der Vater einen Stromgenerator. Dieser sollte die Jugendlichen mit Elektrizität versorgen. Obwohl der Generator nur außerhalb von Räumen aufgestellt werden durfte, installierte der Vater das Gerät im Haus. Die Abgase sollten durch eine selbstgebaute Rohkonstruktion abgeleitet werden. Dieser fatale Fehler kostete den Jugendlichen ihr Leben. Die Rohre lösten sich und geruchsloses Kohlenmonoxid verteilte sich in der Laube. Die Jugendlichen bekamen davon nichts mit und wurden vergiftet. Am nächsten Morgen fand der Vater die sechs Leichen.

Der Vater muss sich nun vor Gericht verantworten

Ab Mittwoch beginnen die Gerichtsverhandlungen im Fall der sechs Jugendlichen. Wird der Vater für schuldig gesprochen, kann er eine Strafe von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bekommen. Bis jetzt wurden für die Verhandlungen drei Prozesstage angesetzt.