"Verkauf's zu Haus": Steht die RTL-Doku schon wieder vor dem Aus?

Schon lange laufen die Scripted-Reality-Formate wie „Der Blaulichreport“ oder „Verdachtsfälle“ bei RTL am Nachmittag eher mittelmäßig.

Der Sender testet deshalb derzeit neue Formate. Der erste Test ist jedoch schon komplett durchgefallen! Die neue Show „Verkauf’s zu Haus“, welche derzeit auf dem 14 Uhr-Sendeplatz läuft und „Verdachtsfälle“ ersetzt hat, kann bei den Zuschauern derzeit überhaupt nicht punkten.

Die Show verzeichnete anfangs sogar nur 7,8 Prozent, wie „Quotenmeter“ schreibt – das liegt deutlich hinter Senderschnitt. In „Verkauf’s zu Haus“ geht es um fünf Frauen, welche gegeneinander antreten und versuchen, die beste Verkaufsparty im Wohnzimmer einer Kundin zu organisieren. Das Format wird in dieser Woche getestet. Das Format scheint aber nun wieder vor dem Aus stehen. Eine komplette Staffel wird RTL anhand der Quoten wohl nicht in Auftrag geben.