Verletzungs-Schock: Fällt Pietro Lombardi bei "Let's Dance" aus?

An diesem Freitag geht „Let’s Dance“ in eine neue Runde. Diesmal ist jedoch einiges anders, denn die 14 Promis treffen in einer Live-Show erstmals auf ihre Tanzpartner.

Pietro Lombardi will auch sein Tanzbein schwingen, aber seine Teilnahme ist derzeit noch gefährdet. Der Sänger hat sich eine Fußverletzung zugezogen, wie RTL.de berichtet. Ob der Ex-Mann von Sarah Lombardi teilnehmen kann, ist daher derzeit noch ungewiss.

Im vergangenen Jahr hat Sarah Lombardi bei „Let’s Dance“ teilgenommen, jetzt tritt Pietro in die Fußstapfen seiner Ex-Frau und will „Dancing Star 2017“ werden. Ob er wirklich ausfällt, wird sich am Freitag zeigen.

Insgesamt nehmen 14 Promis teil. Moderiert wird die neue Staffel von Daniel Hartwich und Sylvie Meis, in der Jury sitzen auch diesmal wieder Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez.