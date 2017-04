Es ist nur ein simpler Schnappschuss, doch der sorgt für richtig viel Wirbel! Verona Pooth teilt ihr Leben gerne mit ihren Fans bei Instagram und Facebook. Ob aus dem Flieger, am Strand oder sogar in der Badewanne - es gibt kaum eine Situation, die nicht mit den Fans geteilt wird. So auch das aktuelle Bild von Verona Pooth. Die dunkelhaarige Moderatorin zeigt sich nämlich mit eindeutiger Wölbung!

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO: