Verona Pooth: Herber Rückschlag nach ihrem Urlaub

Arme Verona Pooth! Eigentlich wollte sie sich auf den Malediven nur eine kleine Auszeit gönnen, doch leider brachte sie ein ungewolltes Souvenir aus ihrem Urlaub mit.

„Ich habe es so genossen mit meinen drei Jungs in dieser schönen Natur zu sein, wir hatten echt eine top Zeit, haben viel Spaß gehabt“, schwärmt Verona auf ihrer Facebook-Seite. „Jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen und leider hat es mich voll erwischt. Mittelohrendzündung... so ein Pech.“

Doch damit nicht genug. „Leider kann ich heute aus Krankheitsgründen den Kaiser Augustus Orden nicht entgegen nehmen“, erklärt die 48-Jährige ihren Fans aus dem Bett. Doch allzu traurig ist Verona deshalb nicht. „Ich freue mich, diese tolle Auszeichnung im nächsten Jahr 2018 entgegen zu nehmen.“ Na, bis dahin sollte es ihr doch auf jeden Fall wieder gut gehen!