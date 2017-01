Verona Pooth irritiert mit Photoshop-Fail

Immer wieder beweist Verona Pooth, dass sie es auch mit 48 Jahren nicht nötig hat, sich digital schlanker zu machen. Und doch tauchen von Zeit zu Zeit Fotos auf, bei denen sie ganz offensichtlich und leider eher schlecht digital bearbeitet ist.

Zum neuen Jahr postete sie nun ein Strandbild, dass eine Menge Fragen aufwirft.

Ein von VERONA (@verona.pooth) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 5:13 Uhr

Zum einen muss man sich fragen: Warum sind Veronas Arme so lang und so breit bzw. schmal wie ihre Beine? Warum ist ihr Kopf so riesig? Und warum sehen die Wellen im Hintergrund so komisch aus?

Da war wohl wieder der kleine Bildbearbeitungs-Teufel am Werk. Vor allem eine Frage bleibt aber offen: Warum blamiert sich Verona Pooth immer wieder mit solchen Fotos, wo sie es doch wirklich nicht nötig hätte? Die Frage stellen auch mehrere Fans, die auch irritiert von den verschobenen Proportionen im Bild sind.

Verona schweigt bislang dazu. Natürlich ist man selbst immer etwas kritischer mit sich und dementsprechend ließe sich darüber ob sie es nötig hat oder nicht vielleicht streiten, aber eines ist ganz klar: Wenn man Fotos schon bearbeitet, dann sollte man es wenigstens gut machen.