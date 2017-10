Veronica Ferres: Fieser SMS-Fail

So hatte Veronica Ferres sich das aber nicht vorgestellt. Eigentlich wollte sie nur einige Freunde zum Essen einladen, doch dann passierte ihr ein böses Missgeschick.

Die Einladungen zum Essen verschickte die 52-Jährige per SMS. Einer Freundin sendete sie zusätzlich noch eine weitere Nachricht. "Heidi laden wir aber nicht ein. Die alte Nervensäge. Die quatscht dann wieder und hält Monologe und keiner kann sich unterhalten. Dafür stelle ich mich nicht drei Stunden in die Küche", schrieb sie. Blöd nur, dass sie diese SMS versehentlich direkt an Heidi schickte.

Carsten Maschmeyer & Veronica Ferres: Längst getrennt?

"Erst mal habe ich von ihr nichts gehört. Als ich es dann bemerkte, wo ich die Nachricht hingeschickt habe, hatte ich kurz gar keine Durchblutung mehr", erinnert Ferres sich zurück. Die Freundschaft hatte sich danach natürlich erledigt. "Ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten. Ich sage immer was ich denke und deshalb mögen mich viele nicht. Das ist mir aber wurscht, wie der Bayer so schön sagt", stellt die Schauspielerin klar.