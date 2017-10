Veronica Ferres: Mord-Drohungen

Es sind die Schattenseiten des Ruhms: Die Schauspielerin spricht erstmals über ihr Leben in Todesangst...

Wie fühlt es sich an, wenn plötzlich das eigene Leben bedroht wird? Veronica Ferres (52) kennt dieses Gefühl. Im Rahmen einer Rufmordkampagne gegen ihren Mann, AWD-Gründer Carsten Maschmeyer (58), erhielt die Schauspielerin bitterböse Hass-E-Mails und fiese Kommentare. Sie habe einen „ganzen Aktenordner“ mit Beschimpfungen angesammelt, bestätigt der TV-Star im „Zeit“-Interview.

„Wenn du den Mann nicht verlässt, vergraben wir dich als Leiche im Wald“ – unter anderem diese Drohung erreichte Ferres, als vor einiger Zeit die Schmutzkampagne gegen ihren Ehemann lief. Stefan Schabirosky, ein ehemaliger AWD-Mitarbeiter, hatte Maschmeyer in den Medien gezielt diffamiert und damit auch Kritiker auf den Plan gerufen, die das Paar bedrohten.

Veronica Ferres zeigt sich offen wie nie

„Ich bin aufgewühlt, enttäuscht und wahnsinnig wütend darüber, was meiner Familie angetan wurde“, erklärt Ferres – und gibt erstmals einen Einblick in ihr Seelenleben. „Man hat mir aufgelauert am Filmset, mich haben Reporter auf Filmpremieren verfolgt, immer mit der Frage: Was sagen Sie zu den Vorwürfen gegen Ihren Mann?“, berichtet die 52-Jährige.

Veronica Ferres: Fieser SMS-Fail

Keine leichte Zeit. Vor allem deshalb nicht, weil auch die Kinder des Paares (Ferres hat eine Tochter, Maschmeyer zwei Söhne) attackiert wurden. „Sie wurden ausgegrenzt und teilweise richtig angefeindet, in der Schule, im Sportverein, auf dem Spielplatz, für das, was ihrem Vater angedichtet wurde“, so Ferres. Sie habe den Kindern erklären müssen, dass an den Vorwürfen nichts dran sei. Dennoch könne sie sich „an schlaflose Nächte erinnern.“

Das Wichtigste sei gewesen, dass sie und ihr Mann zusammengehalten hätten. Und das tun sie bis heute...