Verrücktes Experiment: Frau trägt VAGINA-PARFUM

Keine Frage: Der Geruch der Vagina schüttet Pheromone aus und wirkt daher betörend auf Männer. Das wollte eine Dame nun ganz genau testen: Sie ließ sich ein Parfum aus dem Sekret ihrer Vagina anfertigen. Kann sie damit in der Männerwelt punkten?

Vagina-Parfum für Dates

Auf "Cosmopolitan.com" wagte die Autorin Allison Ramirez das Experiment: „Ich trug Parfüm, das aus meiner Scheidenflüssigkeit hergestellt ist, um zu sehen, ob es mir dabei hilft, ein paar gute Dates an Land zu ziehen.“

Wie sie auf die Idee kam? „Mein Liebesleben hat so seine Höhen und Tiefen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es langweilig ist, aber mir ist aufgefallen, dass die Kerle, die ich mag, nicht lange bleiben und die, an denen mir nicht so viel liegt, Schwierigkeiten damit haben, mich in Ruhe zu lassen“, erklärte sie. Deshalb kam Allison auf den verrückten Plan, Vagina-Parfum zu testen: „Könnte es meinem Liebesleben vielleicht auf die Sprünge helfen, wenn ich mir statt Liebestränken und Blumenduft meine Scheidenflüssigkeit aufsprühe?“

Allison Ramirez ließ sich das Vagina-Parfum extra anfertigen

Sich nur das Sekret mit dem Finger hinter die Ohren zu schmieren, war der Autorin allerdings zu wenig. Sie ließ sich extra ein personalisiertes Vagina-Parfum anfertigen!

Wirkt das Vagina-Parfum?

Dann kam es endlich zum Test! Allison Ramirez ging mit dem Vagina-Parfum auf der Haut zum ersten Mal zu einem Doppel-Date. Und das lief tatsächlich gut! „Die Nacht verlief wie geplant mit Drinks, Witzen und einer Session im Fotoautomat. Darin knutschten wir ein bisschen, bis er mich in die Lippen biss. ‚Ich kann nichts dagegen tun‘, sagte er. ‚Du riechst so verführerisch.‘“

Auch in den nächsten Tagen zeigte sich eine positive Wirkung. Der Kassierer an der Tankstelle schien netter zu sein und bei einem weiteren Date zeigte sich zumindest später ein Erfolg. „Nichts, was er sagte oder tat, zeigt, dass er besonders von meinem Duft angezogen war, aber nach dem Date schrieb er mir, dass es ihm Spaß gemacht habe und lud mich zu einem Footballspiel ein. Ich würde das einen Sieg nennen“, erläutert Allsion.

Betörender Duft oder Placebo-Effekt?

Doch lag das wirklich am Duft ihrer Vagina? Wirklich beweisen kann sie es nicht. Sie vermutet eher, dass das Vagina-Parfum einen Placebo-Effekt hat, da sie selbst einfach bei Dates Dates sexuell aufgeladen war.