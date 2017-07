Verrücktes Sextoy: Der Oralsex-Schnorchel!

Sommer, Sonne, Meer: Im Urlaub spielen die Hormone von Paaren gerne mal verrückt. Und viele von ihnen lassen sich davon treiben und geben der Lust nach. Ob am Strand oder direkt im Wasser. Doch das ist nicht immer ganz einfach!

Kein Schnappatmung mehr dank Oralsex-Schnorchel!

Gerade Oralsex unter Wasser macht Paaren so einige Schwierigkeiten. Denn vor allem dem aktiven Part bleibt die Luft weg, wenn er unter Wasser "arbeitet". Doch ein Sextoy soll da jetzt Abhilfe schaffen. Der Oralsex-Schnorchel! Ja, den gibt es wirklich!

Der Oralsex-Schnorchel lässt den Mund frei

Beim Oralsex-Schnorchel handelt es sich um einen Schnorchel, den sich nicht in den Mund steckt, sondern in die Nasenlöcher. Wie praktisch - so kann man unter Wasser durch die Nase atmen und den Mund weiterhin anderweitig betätigen. Tja, der nächste Strandurlaub kann also kommen....