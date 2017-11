Verstörender Youtube-Clip: Frau hat mitten im Club Sex!

Dieser Clip sorgte jetzt für einen wahren Skandal! In einer Disco in Russland kamen sich eine junge Frau und ein Mann in einer Disco sehr nah! Sie hatten Sex - und zwar mitten auf der Tanzfläche.

Das Video verstört die Zuschauer

Der Akt von Ksenia Smirnova und Rodion A. wurde danach auf Youtube gestellt und verstörte die Zuschauer. Wurde die junge Frau etwa vergewaltigt? Jetzt meldete sich die 18-Jährige selbst zu Wort!

Ksenia Smirnova gibt Entwarnung

In einem Youtube-Clip spricht jetzt Ksenia offen über die Nacht. Der Akt war freiwillig! Es ist ihr zwar peinlich, dass der Clip Online landete, doch gezwungen wurde sie zu nichts. Sie kannte den junge Mann schon länger. Daher legt auch keine Anzeige gegen den junge Mann vor. Doch Konsequenzen muss Rodion trotzdem tragen!

Rodion A. verlor seinen Job

Wie "malaysiandigest.com" berichtet, hat der angehende Polizist nämlich seinen Job verloren.