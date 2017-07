Wie die Polizei Hamburg über Twitter mitteilte, wird ein 27-Jähriger heute wegen versuchten Mordes dem Haftrichter zugeführt.

Der Mann steht im Verdacht, zwei Besatzungsmitglieder eines Polizeihubschraubers mit einem Laserpointer geblendet zu haben. Dies führte zu einer Beeinträchtigung der Sehkraft und sorgte dafür, dass die Polizisten zunächst dienstunfähig waren.

#G20HAM17 - Besatzung des Polizeihubschraubers mit Laserpointer geblendet - Eine Festnahme wg. versuchten Mordes ➡️ https://t.co/RuyYl8lKtc — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 8. Juli 2017

Der in Hamburg wohnhafte Mann wurde am Samstagmorgen vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde außerdem ein Laserpointer sichergestellt.

In den vergangenen zwei Tagen kam es aufgrund des G20-Gipfels immer wieder zu massiven Ausschreitungen in Hamburg. Besonders in der vergangenen Nacht eskalierte die Situation im Hamburger Schanzenviertel erheblich und hinterließ eine Welle der Zerstörung.