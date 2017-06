Verwandlungskünstler: Wolfgang Bahro als Charlie Chaplin

Fast hätten wir ihn nicht erkannt! Wer an Wolfgang Bahro denkt, dem fällt zuerst wahrscheinlich seine Rolle als GZSZ-Star Jo Gerner ein. In der Serie ist er immer gut gekleidet, trägt Anzüge und eine perfekte Frisur.

Umso ungewöhnlicher ist das Foto, das der 56-Jährige gerade auf seinem Instagram-Account postete. Darauf ist er mit Make-Up und Wuschelhaaren zu sehen – ein ziemlich ungewohnter Look! "Heute war der Fototermin für das Plakat von 'Ein gewisser Charles Spencer Chaplin' im Schloßpark Theater", erklärt der Schauspieler. In dem Stück wird Wolfgang in die Rolle von Charlie Chaplin schlüpfen und an der Seite von Brigitte Grothum auf der Bühne stehen.

Den Fans scheint der zottelige Look jedenfalls gut zu gefallen. Für den GZSZ-Schauspieler ist es nicht das erste Mal, dass er auf einer Bühne steht. Bereits in den 80-er Jahren feierte er sein Debüt und wirkte seitdem schon in vielen Stücken mit.