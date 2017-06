Victoria Beckham: Mega Sexy auf dem Vogue-Cover!

So heiß sieht man die oft sehr zugeknöpfte Victoria Beckham nicht allzu oft. Für das aktuelle „Vogue“-Cover hat es die Gattin von David Beckham mal richtig krachen lassen und der Welt gezeigt, dass sie auch eine ganz andere Seite hat. In einem blauen Badeanzug posiert die 43-Jährige in verführerischen Posen für die niederländische „Vogue“ und zeigt, dass sie immer noch in absoluter Topform ist. Wie früher, als sie noch mehr Haut gezeigt hat. Fast wirkt es, als hätte sich Victoria Beckham kein Stück verändert, nur ihr Kleidungsstil ist erwachsener geworden.

Das „Vogue“-Shooting mit Victoria Beckham für das Magazin fand in Los Angeles mit dem niederländischen Fotografen Jan Welters statt.