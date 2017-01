Victoria & David Beckham: So gehen sie mit Trennungsgerüchten um

Wie jedes normale Ehepaar durchleben auch Victoria und David Beckham hin und wieder härtere Zeiten in ihrer Ehe. Doch wenn die Öffentlichkeit dann direkt eine Trennung prophezeit, ist das alles andere als leicht für die beiden. Schon oft wurde ihre Beziehung in den letzten Jahren durch solche fiesen Gerüchte auf die Probe gestellt. David verrät nun, dass genau diese Zeiten ihn und Victoria aber umso mehr zusammenschweißen.

„Wann immer wir mit schweren Zeiten konfrontiert werden, wissen wir, dass wir uns gegenseitig so gut kennen, wie kein anderer“, so der Familienvater in der BBC-Radioshow 'Desert Island Discs'. "Wir bleiben zusammen, weil wir uns lieben. Und weil wir vier wundervolle Kinder haben." Das klingt ganz danach als seien die Beckhams auch nach 17 Jahren Ehe noch total glücklich miteinander!

Zu ihrem Ehegeheimnis gehört nicht nur das gemeinsame Ritual Jahr für Jahr ein neues Ehegelübde abzulegen, sondern auch dass sie durch ihre Erziehung ziemlich ähnliche Ansichten zum Leben haben. "Victoria und ich haben starke Eltern, wir wurden mit den richtigen Werten erzogen. Natürlich machen auch wir Fehler in all den Jahren und jeder weiß, wie hart eine Ehe sein kann - aber es geht darum, sich durchzuarbeiten", erklärt David.