Victoria Swarovski: Schwerer Schicksalsschlag vor ihrer Hochzeit

Die Traumhochzeit von Victoria Swarovski und ihrem Werner rückt näher. Bereits am 20. Mai gab sich das Paar standesamtlich das Ja-Wort.

Nun soll bald auch die kirchliche Trauung stattfinden – jedoch kann ein wichtiger Mensch in ihrem Leben nicht daran teilnehmen: Ihr verstorbener Schwiegervater. Bei einem Verkehrsunfall kam er im vergangenen Jahr ums Leben.

„Klar vermisst du diesen Menschen - gerade an so einem Tag!“, verriet Victoria Swarovski gegenüber „Bunte“. „Das klingt jetzt vielleicht hart, aber so ist leider der Lauf des Lebens – wir haben jetzt so lange getrauert. Er wird von oben zuschauen und wird mit einem Gläschen mit uns anstoßen. Wir werden ihn natürlich sehr sehr vermissen“, sagt sie weiter.

Ihre Hochzeit soll übrigens über ganze drei Tage gehen und startet am 15. Juni. Wo die Hochzeit stattfinden wird, ist aber noch nicht bekannt.