Victoria Swarovski: So teuer war ihr Brautkleid

Es war die Mega-Hochzeit des Jahres: Victoria Swarovski gab am Wochenende ihrem Mann Werner Mürz in einer kirchlichen Trauung das Ja-Wort - und feierte anschließend mit 300 Gästen drei Tage lang in Italien. Keine Frage, dass sich die Kristall-Erbin dieses Event einiges kosten ließ.

Strahlende Braut: So schön ist das Hochzeitskleid von Victoria Swarovski

Allein für ihr Prinzessinnen-Brautkleid mit Fünf-Meter-Schleppe blätterte die 23-Jährige stolze 800.00 Euro hin! Kein Wunder: Das 46 Kilo schwere Kleid von Designer Michael Cinco war mit über 500.000 Swarovski-Kristallen besetzt. Das hat seinen Preis...

Für ihr Brautkleid kassiert Victoria Swarovski einen Shitstorm

Diese Dekandenz kommt jedoch nicht bei allen gut an. Im Internet empören sich viele über die pompöse Hochzeit. "Mir fehlen die Worte. Täglich verrecken tausende Kinder, weil sie sich kein Wasser und Nahrung leisten können und so Menschen wie Ihr, die nicht wissen was sie mit ihrem Geld anfangen sollen, lassen sich ein Kleid in derartigen Dimensionen schneidern", schreibt ein User bei Instagram. Andere finden: "Das wären Container voller Essen für hungernde Kinder in Afrika. " Oder: "Ich fand Sie wirklich sympathisch. Sie vermittelten das Gefühl trotz Ruhm und Geld auf dem Boden geblieben zu sein. Aber jetzt... "

Victoria Swarovski hat sich zu der Kritik bisher noch nicht geäußert. Sie genießt jetzt erstmal ihre Flitterwochen - standesgemäß auf einer Yacht...