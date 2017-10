Victoria von Schweden: Baby-Geheimnis gelüftet

Als Kronprinzessin Victoria von Schweden diesen Sommer ihren 40. Geburtstag feierte, war das schönste Geschenk von ihrem Schatz Daniel (44) eine Liebeserklärung vor laufenden Kameras. „Sie ist ein unglaublicher Mensch“, sagte er und konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Den Gefühlsausbruch erklärte er so: „Wir sprechen hier über meine Ehefrau. Das ist alles etwas zu viel für mich.“ Was für ein liebevoller Mann! Und als solcher wusste Daniel genau, was sich seine Liebste zu ihrem Ehrentag wünscht: Zeit zu zweit! Natürlich erfüllte Daniel ihr diese Sehnsucht. Das Paar gönnte sich ein paar pflichtfreie Tage der Romantik. Momente voller Liebe, die wohl nicht ohne Folgen geblieben sind …

Knapp drei Monate später soll Victoria es nicht mehr verstecken können

„Victoria är gravid igen!“ – zu Deutsch: Victoria ist wieder schwanger!, jubelt die schwedische Nachrichtenseite „Hänt i veckan“ und andere stimmen ein. Das Baby-Geheimnis ist gelüftet! Dabei ist es dafür eigentlich noch zu früh. Anders als bei Victorias Schwester Madeleine (35), deren Schwangerschaft durch eine Indiskretion sehr früh verraten wurde (NEUE POST berichtete), wollte der Palast die Neuigkeiten diesmal wohl verschweigen. Doch Victorias Töchterchen Estelle (5) hat es aufgedeckt. Mit ihren Gesten, mit ihren leuchtenden Augen, wenn sie ihre Mama umarmt und ihr Köpfchen ganz fest an Mamas Bauch drückt. Nach Brüderchen Oscar (1) könnte sich die kleine Thronerbin jetzt noch eine Schwester wünschen. Und wie soll sie heißen? Bei den Bernadottes hat der Name „Lovisa“ für ein Mädchen Tradition.

Prinzessin Victoria: Bekommt sie Zwillinge?

Auch, wenn der Kinderwunsch auf ihrem Familienplan stand, muss die Freude bei Victoria und Daniel riesengroß sein, das es nun klappen könnte. „Lange habe ich mich danach gesehnt, Mutter zu werden“, erzählte Victoria einmal. Die Familie, allen voran Oma Silvia (73), weiß sicher Bescheid. Sie freut sich über jedes neue Enkelchen: „Es ist wundervoll mit ihnen. Sie sind das Dessert des Lebens.“