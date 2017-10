Victoria von Schweden: Neues Drama um ihren Daniel

Zurzeit steht es alles andere als gut um Prinz Daniel. Victoria von Schweden ist in großer Sorge um ihn, da sich sein gesundheitlicher Zustand einfach nicht bessern will. Seitdem er 2009 eine Niere von seinem Vater gespendet bekommen hat, ist der Prinz auf Medikamente angewiesen und darf sich körperlich nicht zu sehr überfordern.

Beim 125. Tag der Freiluftsportbewegung im Park von Haga stieß der 44-jährige jetzt sichtlich an seine Grenzen. Doch als sei es noch nicht genug, dass Daniel vor aller Augen beim Sport schlapp machte, wird er jetzt noch von schwedischen Medien für seinen Zustand verspottet. So machen sich nun zwei TV-Moderatoren in der schwedischen Show ‚Breaking News’ über Fotos von Victoria von Schweden und Prinz Daniel lustig, die während einer gemeinsamen Wanderung entstanden sind.

„Daniel läuft ja gerade noch auf Autopilot. Er steht da im Regen mit einem angebissenen Apfel, den er nicht los wird. Das sieht düster aus“, spotten sie unter anderem und behaupten, dass man Daniel deutlich ansehe, wie leid er seinen Job ist. Aussagen, die das schwedische Königshaus nicht unkommentiert lassen will. „Es sind falsche und hässliche Behauptungen, denen jegliche Grundlage fehlt“, lautet es in einem offiziellen Statement. Bleibt zu hoffen, dass sich Daniel die fiesen Seitenhiebe nicht zu sehr zu Herzen nimmt. Viel lieber sollte er sich nun voll und ganz auf sich und seine Gesundheit konzentrieren.