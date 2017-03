Vincent Krüger: Drogen-Schock!

Dieses Foto sorgt für Diskussionen! Ex-GZSZ-Darsteller Vincent Krüger teilte bei Instagram ein Bild, dass ihn beim entspannten Rumhängen zeigt - inklusive einem Glas Whiskey in der Hand. So weit so gut, doch es gibt ein Detail, das für großen Ärger sorgt! Denn Vincent hängt nicht einfach auf der Couch ab: Er hat auch ganz offenbar einen Joint im Mund!

Ein von @vincentkrueger geteilter Beitrag am 1. Mär 2017 um 10:36 Uhr

Vincent Krüger kifft auf Instagram

Von amerikanischen Superstars wie Rihanna oder Miley Cyrus sind wir solche Schnappschüsse ja gewohnt. Doch hier in Deutschland wird in der Regel in der Promi-Welt nicht so öffentlich gekifft. Doch Vincent Krüger hat offenbar kein Problem damit, sich beim Drogenkonsum auf Instagram zu zeigen. Doch geht er damit zu weit? Der Konsum ist zwar in Deutschland nicht direkt verboten (Konsum gilt als „Selbstschädigung“) - theoretisch! Doch grundsätzlich ist der Besitz illegal. Und um etwas zu rauchen, muss man etwas haben.

Vincent Krüger bekommt Kritik

Nicht alle Fans finden das Foto mit Joint gut! "Sich was gönnen sag ich nichts dagegen, aber muss man das hier posten? Nicht gerade sehr vorbildlich", schreiben sie besorgt.

Doch am Ende steht auch noch eine Frage offen: Handelt es sich überhaupt wirklich um einen echten Joint oder posiert Vincent Krüger hier nur lässig am Filmset? Doch dazu schweigt der Schauspieler...