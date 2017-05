Viola Kraus: Von der Bachelor-Kandidatin zur taff-Moderatorin!

Beim Bachelor hatte Viola Kraus nicht ganz so viel Erfolg. Sebastian Pannek ließ sie auf den letzten Metern plötzlich abblitzen, nachdem er vor der einen oder anderen Knutscherei nicht abgeneigt war. Doch sich dauerhaft binden wollte sich der RTL-Junggeselle dann doch lieber mit Clea-Lacy und Viola guckte in die Röhre. Das tut sie jetzt wieder, aber diesmal im Positive Sine. Via Instagram hat sie nämlich ein Foto aus dem Fernsehstudio gepostet und dazu geschrieben: „Na? Was sagt ihr? Ich als neue taff Moderatorin?“ Das wäre natürlich was, aber vermutlich hat sich die Münchnerin lediglich einen kleinen Spaß erlaubt. Wobei man es natürlich nicht ganz genau weiß.

Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn: Klares Statement zum Thema Schwangerschaft!

Ihre Follower würden Viola Kraus küftig gerne bei taff sehen

Ihre Follower würden die einstige Bachelor-Kandidatin zumindest sehr gerne bei dem ProSieben-Format bewundern. Viele sind der Meinung, Viola Kraus würde sich ganz hervorragend als taff-Moderatorin schlagen und drücken ihr kräftig die Daumen für die vermeintlich neue Herausforderung. Unter ihrem Foto wird eifrig kommentiert: „Jaaaa, ich würde mich riesig freuen, liebe Viola! Herzliche Grüße“ und „Kann ich mir gut vorstellen“ wird Viola Kraus bestärkt. Was nun genau hinter dem Foto steckt und ob sie tatsächlich für taff vor der Kamera stand, hat sie bislang noch nicht verraten. Bleibt abzuwarten, ob Viola Kraus nun wirklich bald für ProSieben vor der Kamera steht. Und was Annemarie Carpedale dazu sagt.