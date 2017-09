Helene Fischer: Wie lange hält sie das noch aus?

Seit „Atemlos durch die Nacht“ erschien, kann Helene Fischer sich vor Erfolg kaum retten. Doch auch wenn sie das Leben im Rampenlicht genießt, so hat es wohl auch Schattenseiten, die sie sehr belasten.

Im Stern-Interview verriet die 33-Jährige kürzlich erst, dass ihr Privatleben durch die Fotografen schwer beeinträchtigt wird. „Es macht mich wahnsinnig, wenn ich die Paparazzi schon morgens sehe. Dann stehe ich den ganzen Tag wie unter Strom“, erzählt sie. Die Lage sei manchmal so schlimm, dass sie im Urlaub daran denke, das Haus einfach nicht mehr zu verlassen. „Wir haben alles versucht. Aber man ist da oft machtlos: Wenn ich auf einen Fotografen zugehe, streng gucke und vielleicht Dinge sage, die nicht zitierbar sind, dann drückt eben der Kollege eins weiter auf den Auslöser“, so Helene.

Auch mit ihrer aktuellen Tour stößt die Sängerin an ihre Grenzen. Obwohl sie starke Schmerzen hatte, ließ sie die Proben nie ausfallen. Sie hat hohe Erwartungen an sich selbst und möchte, dass für ihre Fans alles perfekt ist. Dabei bringt sie sich durch waghalsige Akrobatik allerdings bei jedem Auftritt in Gefahr. Hoffentlich hört Helene auf ihre innere Stimme und gönnt sich eine Auszeit vom Trubel, wenn ihr alles zu viel wird. Es wäre immerhin nicht das erste Mal, dass ein Star vor lauter Überforderung ein Burnout erleidet.