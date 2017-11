The Voice of Germany: Duell zwischen Samu Haber & Mark Forster

The Voice of Germany: Duell zwischen Samu Haber & Mark Forster

So heiß ging’s bei The Voice of Germany noch nie her! Samu Haber (41) und Neuzugang Mark Forster (33) liefern sich beim Kampf um die Kandidaten ein hartes Duell! Keiner der beiden Platzhirsche will sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Die Nerven liegen blank!

Mark machte mit seiner Kampfansage gleich zu Beginn Nägel mit Köpfen. „Meine Ausbildung an der The Voice Kids-Uni war ziemlich gut. Team Mark hat Bock!“, heizt er seinen Mitstreitern ein. Aber auch Samu startet mit einem festen Ziel in den Wettbewerb. „In diesem Jahr muss ich die Siegestrophäe nach Helsinki holen!“, verkündete er ehrgeizig.

Samu Haber muss jetzt liefern

Doch für ihn ist der Druck besonders groß. In vier Jahren The Voice konnte der Sunrise Avenue-Sänger nicht einmal gewinnen! Sein Konkurrent hingegen siegte vergangenes Jahr bei The Voice Kids. Und den Triumph reibt er dem Finnen nur allzugern unter die Nase. Da ist der Zoff natürlich vorprogrammiert! Offenbar schon jetzt zu viel für den Neuling! „Ich fand es von Samu (…) unfair, (…), auf mir herumzuhacken“, klagt Mark Forster.

Doch statt einer Entschuldigung setzte Samu Haber noch einen drauf: „Mark sieht ganz sympathisch (…) aus. Aber er stinkt ein bisschen!“ Echt böse. Warum fährt der Finne plötzlich die Krallen aus? Vielleicht ist Samu sehr gereizt. Es heißt, er hätte ein Trennungs-Drama von seiner Vivianne (27) zu verkraften...

