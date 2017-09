The Voice of Germany: ProSiebenSat.1 verkündet den Starttermin für die 7. Staffel

The Voice of Germany: ProSiebenSat.1 verkündet den Starttermin für die 7. Staffel

The Voice of Germany: ProSiebenSat.1 verkündet den Starttermin für die 7. Staffel - Dass die 7. Staffel kommt, war natürlich recht schnell klar, auch die Zusammensetzung der Juroren ist schon länger bekannt. Es fehlte also nur noch ein Starttermin. Jetzt wissen wir endlich, wann genau es in die nächste Runde geht.

Am 19. Oktober startet die nächste Staffel zunächst um 20:15 Uhr auf Prosieben. Wie gehabt teilen sich Prosieben und Sat.1 die Ausstrahlung und wechseln sich mit der Ausstrahlung der Folgen ab. In der Jury wird es in Staffel 7 erstmals Neuzugang Mark Forster zu sehen geben.

The Voice of Germany: Mark Foster kommt in die Jury

"Ich darf bei 'The Voice of Germany' dabei sein und platze vor Stolz und Vorfreude! Mein Respekt vor den Coach-Kollegen ist groß, aber meine Ausbildung an der 'The Voice Kids'-Uni war ziemlich gut: Team Mark hat Bock!", gestand er. Schon bei "Sing meinen Song" konnte der Sänger beweisen, dass er nicht nur bei den kleinen Sängern für große Stimmung sorgen konnte.

Ansonsten werden noch Samu Haber, Mich Beck und Smudo und Yvonne Catterfeld auf den Drehstühlen Platz nehmen. Moderiert wird das ganze wie gehabt von Thore Shölermann und Lena Gercke.