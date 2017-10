The Voice of Germany: "Unter Uns"-Star Mars Saibert versucht sein Glück

The Voice of Germany: "Unter Uns"-Star Mars Saibert versucht sein Glück

Moment mal, den kennen wir doch! Am 19. Oktober geht es wieder los: The Voice of Germany startet im TV. Und unter den vielen Kandidaten ist auch ein bekannter Soapstar dabei! Mars Saibert, der schon bei "Unter Uns" und "Alles was zählt" spielte, will auch sein Glück versuchen.

Mars Saibert: Musiker und Serienstar

Mars Saibert ist zwar durch seine Rolle bei "Unter Uns" bekannt geworden, doch er sieht und sah schon schon immer an erster Stelle als Musiker und nicht als Schauspieler. Trotzdem verzauberte er 2005 bis 2010 die "Unter Uns"-Fans als Martin Sommer. Nach fünf Jahren war dann Schluss. Er wollte sich wieder mehr seiner Musik widmen.

Mars Saibert: 2014 stieg er bei AWZ ein

Nach vier Jahren Soap-Pause kam Mars Saibert dann aber wieder zurück. Diesmal zu "Alles was zählt". Und hier spielte er nicht mehr den Musiker, sondern Modedesigners Luigi Sabatoni.

Jetzt will Mars wieder musikalisch durchstarten. Mit dem Song "Waterfalls" von TLC will er die Jury um Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Michi Beck und Smudo überzeugen. Ob es ihm gelingt?

Ab dem 19. Oktober immer donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben und sonntags, 20:15 Uhr in SAT.1