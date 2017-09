The Voice Kids: Max Giesinger übernimmt den Job von Sasha

The Voice Kids: Max Giesinger übernimmt den Job von Sasha

The Voice Kids: Max Giesinger übernimmt den Job von Sasha - Zwar gibt es bei den Juroren von "The Voice" und "The Voice Kids" selten große Überraschungen, doch immerhin, ist es Abwechslungsreicher als bei DSDS, wo mittlerweile nur noch die weibliche Nebenrolle zwischen Dieter Bohlen und H.P. Baxxter umbesetzt wird.

Bei "The Voice Kids" verabschiedete sich nun Balladen Sänger Sasha aus der Jury und aus der Show. Für ihn kommt Gitarren-Popper Max Giesinger in die Jury. Eine gar nicht so schlechte Idee, immerhin dürfte der junge Sänger beim jungen Publikum auch noch etwas präsenter sein als Sasha.

The Voice of Germany: ProSiebenSat.1 verkündet den Starttermin für die 7. Staffel

Damit begibt sich auch erstmals ein ehemaliger "The Voice"-Kandidat auf den Jury-Sessel. Max Giesinger wurde in der ersten Staffel Vierter im Team von Xavier Naidoo. „Vor sechs Jahren stand ich hier auf der ‚The Voice‘-Bühne zum ersten Mal vor richtig großem Publikum. Inzwischen toure ich durch ganz Deutschland und spiele vor ausverkauften Hallen“, sagt er und kann sein Glück kaum fassen.

Gemeinsam mit Mark Forster und Nena mit Tochter Larissa Kerner komplettiert er die Jury der nächsten Staffel von "The Voice Kids". „Damals war Nena eine der Coaches und jetzt sitze ich neben ihr. Das ist schon sehr verrückt und eine große Ehre für mich“, sinniert Neu-Coach Max Giesinger im Angesicht dieser neuen Aufgabe.