The Voice: Mega Zoff zwischen Samu Haber und Mark Forster

Wer ist besser? Kurz vor dem Start der neuen Staffel kracht es bei der beliebten Castingshow bereits zwischen den beiden Juroren...

Na, das wird ja lustig! Ab nächster Woche startet endlich die siebte Staffel von „The Voice of Germany“ (ab 19. Oktober, donnerstags, 20.15 Uhr, Pro Sieben), doch bevor die Sendung überhaupt richtig auf Touren ist, fliegen schon die Fetzen hinter den Kulissen. Denn Neu-Juror Mark Forster soll Show-Liebling Samu Haber ein richtiger Dorn im Auge sein. „Mark hat dafür gesorgt, dass zwischen den Coaches ein krasser Fight entsteht, den ich selten so erlebt habe“, verrät Moderator Thore Schölermann.

Mit Mark als Neuling in der Jury bekommt Samu richtig Konkurrenz

Denn während der Sunrise-Avenue-Frontmann bisher kein einziges Mal gewonnen hat, bewies Mark erst letztes Jahr sein musikalisches Händchen und holte sich den Sieg bei „The Voice Kids“. Und auch jetzt zeigt er sich wieder siegessicher – vor allem gegenüber Samu. „Er ist schon zum vierten Mal dabei und hat noch nie gewonnen. Der hat natürlich Bock, aber ich habe keine große Hoffnung für ihn“, sagt Mark über den Finnen. „Mein Respekt vor den Coach-Kollegen ist groß, aber meine Ausbildung an der ‚The Voice Kids‘-Uni war ziemlich gut: Team Mark hat Bock!“

Samu Haber zeigt sich endlich wieder mit Freundin Vivianne

Doch nicht nur ihr Konkurrenz-Kampf um den Sieg sorgt für Ärger zwischen den beiden. Auch beim Thema Aufmerksamkeit der Fans soll es ordentlich krachen. Ob Samu befürchtet, dass Mark ihm die Show stehlen wird? Immerhin ist der Rocker dafür bekannt, eine echte Rampensau zu sein, der gerne auch mal mit den weiblichen Fans flirtet – genauso wie Mark. „Samu drängt sich gerne in den Mittelpunkt, und das kann bei den anderen Juroren schon mal an ecken“, weiß ein Show-Insider. Selbst auf Instagram scheinen Mark und Samu ihren Hahnenkampf weiterzuführen. Gerade erst postete Samu über Mark: „Dieser Typ verfolgt mich einfach überallhin, selbst backstage zu ‚The Voice‘.“ Auch wenn es von ihm lustig gemeint war, hinterlässt es den Eindruck, als wolle er unbedingt sein Revier markieren und Mark in seine Schranken verweisen à la: „Ich bin der Star hier und war zuerst in der Sendung. Du kannst froh sein, überhaupt dabei zu sein.“

Darum konkurrieren Samu Haber und Mark Forster

TV-Auftritte

Hauptsache, im Fernsehen! Geht es um TV-Aufmerksamkeit, scheinen Mark und Samu an vorderster Front zu kämpfen, denn sie sitzen nicht nur zusammen bei „The Voice“ in der Jury, sondern waren auch beide schon in der Sendung „Sing meinen Song“.

Fan-Aufmerksamkeit

„Wenn Samu in den Raum kommt, wird er von allen gefeiert. Er flirtet gerne mit den Zuschauerinnen und bekommt den meisten Applaus. Auch die Kandidatinnen wollen fast alle in sein Team – und er genießt das“, weiß ein Insider. Kein Wunder, wenn das mit Mark schnell zum Konkurrenzkampf ausartet! Immerhin gilt auch er als Frauenschwarm.

Show-Siege

Seit vier Jahren ist Samu schon bei der Musik-Show als Juror dabei, gewonnen hat er bisher aber noch nie. Im Gegensatz zu Mark! Denn obwohl Mark neu in der Jury von „The Voice“ ist, hat er schon als Juror bei „The Voice Kids“ einige Siege eingeheimst. Zum Beispiel letztes Jahr mit seinem Gewinner-Kind Lukas.

