Volker Haidt: Der "Muckefuck"Moderator ist tot!

Traurige Nachrichte für alle Fans des Radiosenders SAW, der „Muckefuck“-Moderator Volker Haidt ist tot. Der beliebet Moderator der kultigen Morningshow ist am Donnerstagabend krankheitsbedingt im Alter von gerade mal 58 Jahren verstorben, dies hat der Radiosender unter andrem via Facebook bekannt gegeben: „radio SAW trauert um seinen langjährigen Morgenmoderator Volker Haidt. Im Alter von 58 Jahren ist Volker Haidt Donnerstagabend nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Volker Haidt war über viele Jahre die Stimme von ´radio SAW-Muckefuck´ und machte diese Sendung zu einer der erfolgreichsten Morningshows in Deutschland. 2011 wurde er mit dem Deutschen Radiopreis als bester Moderator ausgezeichnet.

Die Trauer um Volker Haidt ist groß

Natürlich hat sich auch Geschäftsführer und Programmdirektor Mario A. Liese zu dem Tod von Volker Haidt zu Wort gemeldet: „Wir sind alle völlig fassungslos über den plötzlichen Tod. Viele von uns verlieren einen langjährigen Wegbegleiter, einen liebenswerten Kollegen und Freund. Volker war ein großartiger Mensch und gerade für mich über all die vielen Jahre ein freundschaftlicher Ratgeber. Er wird eine riesige Lücke hinterlassen. Auch wenn seine Stimme verstummt ist, werden wir ihn immer in guter Erinnerung halten. Wir sind alle tief betroffen und wünschen seiner Familie ganz viel Kraft.“

20 Jahre lang hat Volker Haidt seinen Job mit viel Leidenschaft, Humor und ansteckender guter Laune ausgefüllt. Seine treue Hörerschaft ist stets in bester Stimmung mit ihm in den Tag gestartet. Sein Tod ist ein großer Verlust für „radio SAW“ und für alle, die täglich zu „Muckfuck“ eingeschaltet haben.