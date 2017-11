Von Schülern gefilmt: Lehrerin schnupft Drogen im Klassenzimmer

In Handschellen aus der Schule geführt - so endete ein anfänglich noch ganz normaler Schultag für eine High School-Lehrerin in Indiana.

Wie amerikanische Medien berichten, wurde Samantha Cox, die an der Lake Central High School in St. John Englisch unterrichtet, von ihren Schülern dabei beobachtet, wie sie im Klassenzimmer Drogen schnupfte.

Samantha Cox wurde im Klassenzimmer mit Drogen erwischt Lake County Sheriffs Office

Wie ein Video, das durch das Fenster der Tür unbemerkt aufgenommen wurde, beweist, legte sich die 24-Jährige ein Gemisch aus Kokain und Heroin auf einem Buch in ihrem Schoß zurecht, um es anschließend zu schnupfen.

"Sie hatte sich in die Ecke des Zimmers gesetzt. Sie dachte, niemand beobachtet sie“, erklärte Schüler John Rogers gegenüber CBS.

Nachdem einige Schüler das Video an die Schulleitung weiterreichte, wurde umgehend die Polizei informiert, welche Samantha Cox in Handschellen aus der Schule abführte.

Die 24-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen Drogenbesitz vor Gericht verantworten.