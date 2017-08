Sticker statt Kondom: Dieser Sextrend ist lebensgefährlich!

Wenn es um Sex geht, spielt auch das Thema Verhütung bei Paaren eine große Rolle! Ob Pille, Kondom, Spirale oder Hormonstäbchen - es gibt viele Möglichkeiten sich vor Schwangerschaft und/oder Geschlechtskrankheiten zu schützen. Doch meistens bleibt es die Sache der Frau.

Sticker statt Kondom

Doch Pille und Co. haben oft Nebenwirkungen für die Frau - deswegen verzichten einige lieber darauf. Dann muss eben der Mann zum Kondom greifen. Wenn der sich aber weigert, weil er damit angeblich nicht voll und ganz auf seine Kosten kommt, wurde nun was Neues für den Mann erfunden, dass das Kondom ersetzen soll. Ein Sticker für die Eichel! Doch was so süß und lustig klingt, ist in Wahrheit lebensgefährlich!

"Die Größe spielt keine Rolle mehr"

Die Firma Jiftip hat den Penis-Sticker entwickelt. Er soll das Kondom ersetzen und beiden Parteien gleich viel Spaß bringen. Dabei handelt es sich um einen kleinen Aufkleber, der oben auf die Eichel geklebt wird. Die Firma wirbt mit Sprüche wie „Verliebt euch erneut in den Sex“, „Die Größe spielt keine Rolle mehr!“, „Null Geschmack“, oder „Echter Sex ohne Nebenwirkungen“! Doch Experten warnen!

Kein Schutz vor Schwangerschaft oder HIV

Der Penis-Sticker schützt weder vor Schwangerschaft, noch vor Geschlechtskrankheiten! „Es begann als ein hoffnungsloser Versuch, auf Kondome zu verzichten“, heißt es auf der Website von Jiftip. Immerhin macht die Firma kein Geheimnis daraus, dass es nur ein Versuch war. Doch erst in den häufig gestellten Fragen erklären sie, dass der Sticker weder vor Schwangerschaft noch HIV und Co. schützt. Wofür der Penis-Sticker dann gut sein soll, bleibt ein Rätsel...