Vor 27 Jahren: So süß sah Massimo Sinato als Kind aus

Na, erkannt? Kaum zu glauben, aber bei diesem Knirps handelt es sich tatsächlich um Massimo Sinató. Kurz vor dem „Let’s Dance“-Finale kramte der 36-Jährige in seinem Fotoalbum und fand einen süßen Schnappschuss von sich.

"Vor 27 Jahren habe ich die Liebe zum Tanzen entdeckt. Tanzen war meine erste Liebe", erklärt Sinato stolz auf seinem Instagram-Account. Die Fans erkennen ihr Idol natürlich sofort wieder und versichern ihm, dass immer noch eine große Ähnlichkeit erkennbar ist.

"Erst die Liebe zum Tanzen entdeckt und dann beim Tanzen die Liebe gefunden. Wenn es so läuft, läuft es super“, merkt ein Fan an. Tatsächlich verließ Massimo damals seine Ehefrau und verliebte sich in seine Tanzpartnerin Rebecca Mir. Am Freitagabend geht es für ihn beim „Let’s Dance“-Finale erneut auf die Tanzfläche.