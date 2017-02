Vorsatz für 2017: Daniela Katzenberger will junge Talente fördern

Das neue Jahr hat nun schon vor einiger Zeit begonnen und Daniela Katzenberger möchte sich weiterhin an ihre guten Vorsätze halten. Auf ihrer Facebook-Seite gibt sie ihren Fans nun einen Einblick in eines ihrer Vorhaben.

„Ich hab mir für dieses Jahr fest vorgenommen, engagierte und talentierte Menschen stärker zu unterstützen“, erklärt sie. „So oft bekomme ich tolle Sachen von jungen Designern und kreativen Talenten zugesendet, die bislang noch niemand kennt. Das möchte ich ändern!“. Um den talentierten Menschen ein Sprungbrett zu bieten, wird sie einige davon in ihrer App vorstellen.

„Du bist so gut, du hast das Herz am richtigen Fleck“, freuen sich die Fans in den Kommentaren unter dem Foto. Und auch sonst gibt es nur positives Feedback von den Followern. Es scheint, als hätte Daniela mit dieser tollen Aktion wirklich alles richtig gemacht!