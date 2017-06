Während "Global Gladiators": Lilly Becker total spitz auf Boris

Huch, was war denn da los?

Eigentlich gingen Lilly Becker Oliver Pocher sich bei „Global Gladiators“ bisher gnadenlos an die Gurgel. Immer wieder gerieten die Streithähne aneinander. Nun kuschelten die beiden aber am Lagerfeuer und lachten gemeinsam. Die Versöhnung löste aber auch ungewohnte Gefühle in Lilly aus.

Die hübsche Holländerin dachte die ganze Zeit nur an ihren Boris. „Drei Wochen kein Küssen, kein Kuscheln. Ich bin notgeil! Das ist nicht normal“, erklärt sie frustriert. "Ich träume schon davon, glaubt mir. Wenn ich nach Hause komme, wird es wirklich schnell zur Sache gehen."

Auweia! Da musste ihr Ehemann Boris Becker sich sicherlich auf was gefasst machen!