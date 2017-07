"The Walking Dead"-Star Austin Nichols: Trennung von Freundin Chloe Bennet

"The Walking Dead"-Star Austin Nichols: Trennung von Freundin Chloe Bennet

Liebes-Aus in Hollywood! Vier Jahre lang waren "The Walking Dead"-Star Austin Nichols und "Agents of S.H.I.E.L.D."-Beauty Chloe Bennet ein Paar. Jetzt ist die Liebe erloschen. Das Paar hat seine Trennung offiziell bekannt gegeben.

Austin Nichols und Chloe Bennet gehen im Guten auseinander

Das letzte gemeinsame Bild von Chloe Bennet und Austin Nichols wurde Ende April geschossen. Nun gehen sie getrennte Wege. “Sie haben immer noch viel Liebe und Respekt füreinander, aber nach knapp vier Jahren haben sie sich einfach auseinandergelebt", verrät ein Insider gegenüber "JustJared.com". Schon vor einem Monat haben sie den Schlussstrich unter die Beziehung gezogen. "Chloe und Austin haben sich vor einem Monat dazu entschieden getrennte Wege zu gehen. Es herrscht keine schlechte Stimmung zwischen ihnen", so der Insinder weiter.

Am Set hat es zwischen Autin Nichols und Chloe Bennet gefunkt

2013 hat es zwischen Austin Nichols und Chloe Bennet am Set von "Agents of S.H.I.E.L.D." gefunkt. Austin übernahm damals eine Rolle als Chloes Liebhaber. Damals ging es nicht nur vor der Kamera heiß her.