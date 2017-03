"The Walking Dead"-Star Christian Serratos ist schwanger

"The Walking Dead"-Star Christian Serratos ist schwanger

Süße Baby-News aus Hollywood: "The Walking Dead"-Star Christian Serratos und ihr Freund David Boyd erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! Und das Paar klnnte darüber nicht glücklicher sein!

Christian Serratos und David Boyd sind seit drei Jahren zusammen

Ein Insider bestätigte die süße Baby-News gegenüber dem "People"-Magazin. „Sie sind extrem glücklich und freuen sich darauf, eine Familie zu gründen“, heißt es. Der New Politics-Star und die ehemalige "Twilight"-Darstellerin sind bereits seit drei Jahren zusammen. Das Baby ist die Krönung ihrer Liebe. Und es scheint, als hätte der Baby-Boom allgemein bei den "The Walking Dead"-Darstellern zugeschlagen!

Christian Serratos und ihre Kollegen sind im Baby-Fieber

Wenn das Baby von Christian Serrato und David Boyd da ist, kann es sich nicht über zu wenig Spielkameraden beschweren. Denn am Set von "The Walking Dead" ist ds Baby-Fieber ausgebrochen. Sonequa Martin-Green wurde im Januar 2015 zum ersten Mal Mama, ihre Kollegin Alanna Masterson bekam im November 2015 ein Baby. Und auch Steven Yeun freut sich gerade auf Nachwuchs. Er und seine Frau Joana Pak erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Und nu ist auch die hübsche Christian Serratos an der Reihe!